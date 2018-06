Кръчлоу най-бърз на "Силвърстоун" днес, Маркес падна два пъти

Британецът Кал Кръчлоу бе най-бърз във втората свободна тренировка на "Силвърстоун" днес, като подобри и представянето на Маверик Винялес от сутрешната сесия. Временният лидер в MotoGP Марк Маркес пък катастрофира в началото на сесията, смени мотора си за четири минути, успя да оглави подредбата за известно време, а четири минути преди финала претърпя и втори инцидент. Така той не успя да направи последен стинт и завърши тренировката на петата позиция.

При втория си инцидент Маркес бе втори, но скоро дуото на Yamaha и пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро го оставиха зад себе си. Хорхе Лоренсо завърши сесията шести и затвърди скоростта си и след втората тренировка.

Изненадващо за немалка част от времето на първите места присъстваше и пилотът на новия производител в кралския клас КТМ Пол Еспергаро, който в крайна сметка остана седми. Топ 10 допълват още най-добрият дебютант този сезон Йоан Зарко, последният победител в MotoGP Андреа Довициозо и Скот Рединг.

ГРАФИК ЗА ГП НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

