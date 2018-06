Винялес оглави първата тренировка на "Силвърстоун"

Новият пилот на Yamaha Маверик Винялес бе най-бърз в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Великобритания с обиколка от 2:02.130 минути. Именно там Винялес триумфира и с първата си победа в кралския клас на мотоциклетизма миналата година, тогава с мотора на Suzuki.

Младият испански талант бе с половин секунда аванс пред втория Хорхе Лоренсо с Ducati. Традиционно, най-бързите обиколки бяха записани в последните минути от сесията. Родният герой на пистата Кал Кръчлоу също показа висока скорост, заемайки третата позиция.

Марк Маркес, който бе с най-бърза обиколка за по-голямата част от тренировката, и Валентино Роси заеха следващите две места. Сателитният пилот на Ducati също изненада с последните си обиколки като измести Йоан Зарко от шестата позиция.

Последният победител на пистата в MotoGP Андреа Довициозо остана едва 11-и с изоставане от 1.2 секунди спрямо Винялес. Съотборникът на Маркес Дани Педроса също не даде всичко от себе си и приключи тренировката 14-и.

Пилотът на Aprilia Сам Лоус, който загуби състезателното си място за следващия сезон в отбора, единствен катастрофира, успя да смени машините си, но приключи сесията в дъното на подредбата.

