Надал остана на два гейма от рекорда на Борг на “Ролан Гарос”

Краля на клея бе толкова убедителен по пътя си към последната фаза във френската столица, че изглежда трудно постижимо дори да му бъде взет сет, камо ли да бъде надвит от Стан Вавринка във финала.

What can you say about the King of Clay that hasn't been said 1k times before? Nadal d. Thiem 63 64 60 & returns to the RG final!

: #USOpen pic.twitter.com/gcXsBDM2DZ — US Open Tennis (@usopen) June 9, 2017

Матадора загуби само 29 гейма досега на “Ролан Гарос”, като остана на два от рекода на Бьорн Борг по този показател през 1978 година, когато великият швед губи едва 27 до финала. През 80-та Борг стига до последния сблъсък с 31 загубени гейма, а през 2012-а Надал го прави с 35, като именно тези четири постижения са най-добрите в историята на “Ролан Гарос”, откакто той се провежда във формат със 128 играчи в основната схема и до спечелване на 3 от 5 сета.



