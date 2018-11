Тенис Десетата на "Ролан Гарос" е вече само на ръка разстояние за Краля на клея 09 юни 2017 | 21:12 - Обновена 0 0 0 0 20

Надал досега през сезона имаше две победи (на финалите в Монте Карло и Барселона) и едно поражнение от Тийм (на четвъртфинал в Рим), като именно заради последния им сблъсък сегашният мач на “Ролан Гарос” бе очакван с нетърпение, но разочарова откъм интрига заради превъзходството на Матадора. Надал бе загубил само 22 гейма до полуфинала и успя да го спечели за малко повече от 2 часа, като със сигурност ще е по-свеж от Вавринка, който прекара близо 5 часа на корта срещу Мъри.



От вече 104 мача на клей в петсетов формат Надал остава само с две поражения (на “Ролан Гарос” през 2009 заради контузия срещу Робин Сьодерлинг и през 2015-а на 1/4-финал от Новак Джокович) и всичко освен успех срещу Вавринка (който пък не е губил финал на Голям шлем) в неделя ще бъде голяма изненада.

Изненадващо още в първия сервис-гейм на Надал се стигна до пробив, след като Тийм се справи отлично с началния удар на великия си противник. Австриецът правеше експлозивни ретури и хвана на няколко пъти неподготвен съперника си, но пък в следващия гейм Надал стигна до точка за рибрейк и го постигна, след като Тийм направи общо четири грешки от форхенд поради прибързване. Матадора отрази два брейк-бола, за да стане първият спечелил подаването си за 3:1, а след това поведе с 0-40, преди все пак австриецът да вкара гейма в дюс. Там обаче Надал се възползва от поредната порция грешки от форхенд, но не можа да затвърди втория безпроблемно, защото пак трябваше да спасява брейк-болове. Испанецът се справи с предизвикателството, а и сервисът му заработи в ключов момент, за да дръпне с 4:1. Впоследствие двамата започнаха да удържат подаванията си и Матадора по убедителен начин затвори сета при свой начален удар. Статистиката показа, че Тийм е спечелил само 25% от точките при свой втори сервис, като съотношението на уинъри с непредизвиканите грешки за австриелца бе 6 към 14, а на Надал - 10 към 10. Nadal off to a flying start, serving out the opener 6-3.



В началото на втория сет Надал трябваше да спасява две брейк-точки, за да изравни на 1:1, а в следващия гейм на свой ред имаше двойна възможност за пробив, като Тийм започна да прави повече грешки от форхенд. Австриецът изглеждаше, че може да се спаси, но падна в капана на дълбоките ретури на Надал и сдаде подаването си, при което изостана с 2:1. Двамата след това наредиха по-солидни сервис-геймове, в които не се стигаше до точки за пробив и други драматични моменти, а Тийм продължаваше да ниже грешки от форхенд (16 срещу 6 към осмия гейм) и да не може да се “закачи” при подаването на Надал. Така се получи и в решителния десети гейм, когато Матадора спечели на нула и поведе с 2:0 сета след час и 36 минути игра. Испанецът бе запазил съотношението на уинъри и непредизвикани грешки - 16 към 16, а за Тийм вече числата бяха 19 и 25, като голямото предимство на Краля на клея се изразяваше в спечелите 71% от точките при втори сервис спрямо 44% за Тийм. Intraitable Rafa !

1h36#RG17 pic.twitter.com/d4Zv7Lj30l — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2017 За съжаление на Тийм мачът започна съвсем да се изплъзва от обхвата му, след като допусна лековато пробив още в първия си сервис-гейм, а после Надал затвърди на нула за 2:0. Лошата серия на австриеца продължи, защото първото му подаване не му осигуряваше предимство в разиграванията, а и движението му по корта не бе особено впечатляващо, предвид натрупаната умора - нов брейк и 3:0 за Надал. Впоследствие испанецът спечели 11 поредни точки и направи преднината си 5:0, а за всеки бе ясно, че Тийм може да се надява само да избегне “геврека”. Въпреки че имаше точка за пробив, австриецът не го оползотвори и предаде безславно сета, а с това и мача - 6:3, 6:4, 6:0 за Краля на клея след 2 часа и 10 минути!



