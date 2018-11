Вавринка подчини Мъри и ще спори за трофея на "Ролан Гарос"

Стан Вавринка за четвърти път в кариерата си стигна финал на тенис турнир от Големия шлем (за втори път в Париж, където е шампион от 2015 година), след като подчини в близо петчасова битка световния номер 1 Анди Мъри и ще се бори за титлата на “Ролан Гарос” след 6:7(6), 6:3, 5:7, 7:6(3), 6:1. Шотландецът имаше инициативата за около 120 минути на корта, когато и първият му сервис вървеше, а и контролираше разиграванията от основната линия с безупречна защита.Вавринка обаче се отърси от изпълнения с непредизвикани грешки старт на двубоя и продължи да бъде по-агресивният играч (87:36 уинъра), което в крайна сметка наклони везните в негова полза. В петия сет Мъри тотално се срина и стана жертва на великолепните завършващи форхенди и бекхенди на съперника си. На 32 години и 75 дни Вавринка е най-възрастният финалист на “Ролан Гарос”, откакто Ники Пилич загуби битката за трофея на 33 години и 280 дни през 1973 година.Първият сет продължи 68 минути и Мъри осъществи страхотен обрат, за да нанесе първата загуба в отделна част на Вавринка на “Ролан Гарос”. Световният номер 1 трябваше да се спасява след допускане на пробив и изоставане с 3:5, но върна брейка в най-подходящия момент, за да оцелее и да вкара сета в тайбрек. Вавринка остана разочарован, че сервираше при 5:3 в своя полза, но бе пробит, а в самия тайбрек също имаше две възможности със свое подаване да затвори частта. Бекхенд в мрежата (една от 23-е непредизвикани грешки на швейцареца) пък предостави инициативата на Мъри и той приключи спора, когато съперникът му сгреши ретур от форхенд.Както всички очакваха преди мача, Мъри щеше да има проблеми в момента, в който първият му сервис го предаде, дори за кратък период от време. Точно това се случи в седмия гейм, когато Вавринка с 34-ия си уинър стигна до аванс от 0-30, а шотландецът му подари троен брейк-пойнт с втората си двойна грешка в мача. Стан се нуждаеше само от един и заслужено осъществи пробив, след като така или иначе до този момент във втория сет бе впечатлил с по-солидни сервис-геймове и хубави минаващи удари покрай разсеяния лидер в ранглистата. Мъри съвсем занемари подаванията си и предаде сета с допускане на втори брейк, реализиран от Вавринка с чудесен ретур-уинър от форхенд - 1:1 за 47 минути (общо 1:57 в мача).Мъри трябваше да коригира втория си сервис, който постоянно биваше разчитан идеално от Вавринка и това също допринесе за бързия край на предишния сет. Третата част обаче започна идентично на края на втората - Вавринка проби и след това веднага затвърди, за да се откъсне заплашително в резултата при 3:0. Mъри все пак спря серията от шест гейма на съперника му, но имаше нужда от по-сериозно съживяване в дългосрочен план. По необясним начин обаче швейцарецът подари пробив на Мъри за 2:3 и на практика му осигури жокер, само за да стигне до три шанса за рибрейк и впоследствие да се възползва от тях (заради продължаващия слаб начален удар на шотландеца). Непредсказуемият сет продължи с нов пробив на Мъри, последван от трудно затвърждаване, като все пак изравни на 4:4. Сривът на Вавринка не спря и се случи неизбежното - той продължи да греши от всяка позиция на корта и Мъри с повече постоянство и с прецизност пробив още веднъж и затвори след това със 7:5 за 64 минути (общо 3:02 часа).

Без значение на кого ще заложиш по време на дербито, със Загорка шансовете ти са гарантирани. 1 от 4 печели*

Check out those winner stats from #Wawrinka.



Reminder: He's never lost a Grand Slam final. pic.twitter.com/tlgl0OqMfD