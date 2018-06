Формула 1 Съдът отхвърли спирането на видеото с Мозли 09 април 2008 | 15:14 0 0 0 0 0 Върховният съд отхвърли днес искането за сваляне на видеото, с което таблоидът "News of the World" изобличи боса на ФИА Макс Мозли - в шокиращия материал британецът участва в садо-мазо оргия с пет проститутки. Съдията по делото Джъстис Еди обоснова отказа си, като заяви, че съдържанието на видеото вече е добило голяма популярност в интернет пространството и Мозли няма как да го държи в тайна. Главният мениджър на "News of the World" заяви: "Макс Мозли ни принуди да спрем за известно време видеоматериала. След справедливото решение на съда обаче кадрите отново са достъпни за всички на нашия сайт." Адвокатите на Мозли ще продължат да съдят британското издание, като останалите обвинения ще бъдат изслушани през юли тази година. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg



Още по темата

0 0 0 0 0 ДИМИТЪР ПУНЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1978

1