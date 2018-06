Виртуалните красавици

Читателите на GameDaily определиха е-миските на всички времена. Добре познатата фраза "Сексът продава" важи и в света на гейминга, защото повечето от миските са главни героини в най-продаваните игри. На първо място естествено е Лара Крофт (Tomb Raider), може би заради версията Nude Raider, в която героинята е с постоянно поклащаща се гола гръд.

Явно жените бойци също са доста въздействащи, защото голяма част от останалите е-миски са участнички във файтинг игри. Кристи Монтейро (Tekken) например, останала на второ място след Крофт, поддържа сексуалния си имидж с перфектно тяло и облекло на разкрепостена чалга звезда.



Ето и самата класация:

1. Лара Крофт (Tomb Raider franchise)

2. Кристи Монтейро (Tekken 4, 5 and 6)

3. Фелисия (Darkstalkers)

4. Чун Ли (Street Fighter II)

5. Софита (Soul Edge, Soul Calibur series)

6. Май Ширануи(The King of Fighters)

7. Самус Аран (Metroid franchise)

8. Касуми (Dead or Alive franchise)

9. Мориган (Darkstalkers)

10. Ками (Super Street Fighter II)

11. Айви (Soul Calibur franchise)

12. Агент Райн (BloodRayne)

13. Лулу (Final Fantasy X)

14. Кристи (Dead or Alive 3, Dead or Alive 4)

15. Рику (Final Fantasy X)

16. Нарико (Heavenly Sword)

17. Таки (Soul Calibur franchise)

18. Ада Уонг (Resident Evil 2, Resident Evil 4)

19. Тайра (Soul Calibur III)

20. Глория (Devil May Cry 4)

21. Еликсис Синклер (SiN Episodes)

22. Аликс Ванс (Half-Life 2)

23. Рейчъл (Ninja Gaiden)

24. Лиза (Dead or Alive 4)

25. Кейт Арчър (No One Lives Forever)

(dnevnik.bg)



Големият интерес към електронните красавици е поредното доказателство за дълбоката душевна връзка между мъжа и компютъра, която се скрепява и сексуално с помощта на девелопери от цял свят.