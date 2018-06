Формула 1 Нови разкрития на "News of the World" за мега секс скандала с Мозли 06 април 2008 | 13:54 0 0 0 0 6 В днешното си неделно издание, британският таблоид "News of the world" разкри нови любопитни подробности около мега секс скандала с президента на ФИА Макс Мозли. "News of the World" отвърна на атаките на Мозли и твърди, че в секс оргията е имало със сигурност нацистки сюжет, нещо което президентът напълно отрича. Изданието пусна днес нов обширен материал, в който анонимните проститутки признават за нацистките униформи на Мозли. "Облечи се в германска военна униформа", казал Мозли на едно от момичетата. "Не за първи път ни кара да правим подобни неща. Макс знаеше, че оргията има такъв сюжет. Той го поръча", признава една от проститутките. "Беше ми наредено да изпълнявам такъв сценарий, включващ медицинска проверка на тялото, насилие, момичета облечени в затворнически дрехи и т.н", допълва тя. В обширния материал се разказва още колко често Мозли е ползвал услугите на тези момичета, къде са се състояли оргиите, целият сценарий на сцените и много други детайли. Според екипа на Formula1.bg, достоверността на цялата тази скандална история може да разкрие само въпросното издание. Доказателствата за нацисткия сюжет са доста подозрителни. В публикуваната транскрипция на разговорите на Мозли с проститутките, едно от момичетата казвало: "Ще лежиш в затвора с доживотна присъда, за престъпленията, които си извършил. Връщай се в килията си". Подобни изрази обаче, не могат да се определят като "нацистки". От "News of the world" потвърдиха още, че ще изпратят пълно нецензурирано DVD копие до Сената на ФИА, който ще решава бъдещето на Мозли. В това видео ясно се виждало и чувало как Макс крещи на немски, какво точно прави и т.н. Както е известно, Мозли вече заведе дело срещу "News of the World". Той отрича обвиненията за нацистки сюжет и каквато и да била връзка с лагерите на смъртта по време на Втората световна война. От "News of the Wolrd" обаче са сигурни в следните неща: 1.Две от момичетата са облечени в германски военни униформи, а на тях ясно се виждат нацистките символи. 2.Три от момичетата носят затворнически дрехи. 3.Мозли се преструвал на затворник в концлагер - момичетата проверяват косата му за въшки и му правят други медицински изследвания. Точно както нацистите унижават евреите в лагерите на смъртта. 4.Един от участниците използвал думата "facility" (помещение, съвкупност от сгради и др.). Именно подобни изрази, били използвали нацистите. 5.Мозли изтезавал проститутките по подобие на зверствата в концлагерите. 6.Бил е обръснат - също като евреите. 7.Останалите "затворници" в оргията са били задължавани да гледат как измъчват техните съкилийници. 8.Мозли говори на развален немски и използва фалшив акцент. В резултат на множеството искания от различни страни във Формула 1 за реакция на ФИА, Мозли поиска от Сената на организацията за среща в Париж при първа възможност. Сенатът на ФИА се състои от повече от 200 души. Самият британец иска с тази среща да се убеди, че членовете на ФИА ще го подкрепят и ще продължат да му гласуват доверие. Мозли вече официално потвърди своето намерение да не се оттегля от ръководния си пост във ФИА. Повече информация за Формула 1 можете да прочетете на сайта www.formula1.bg



