Любителка на адреналина

Висока, слаба и руса. Тя е носителка на сребърни медали от световно и европейско първенство в дисциплината 800 метра. Украинката Татяна Петлюк е поредният участник, който отдели пет минути, за да разкаже интересни подробности за себе си пред сайта на Европейската федерация по лека атлетика.

Момичето, което привлича погледите не само с красотата си, но и с обиците на устата и пъпа си, е изключително мотивиран атлет. Маниак на адреналин, който не изпитва никакъв страх. Дама, която вярва в човешките добродетели. На 26 красавицата все още чака своя принц на бял кон.

Ето и някои от предпочитанията на Татяна Петлюк:

- Винаги е искала да се занимава само с атлетика

- Идеалната й вечер навън е през 2007-а година – вечерта, в която връчват атлетическите награди в Украйна.

- В моменти на тъга плаче.

- Най-добрата възраст за нея е когато е била на 18.

- Най-хубавата част от тялото й е…нейната усмивка.

- Няма лоши навици.

- Най-щастливият й миг е…спечелването на сребърния медал на световното първенство във Валенсия през март тази година.

- Не много хора знаят, че тя е много скромна.

- В друг живот отново би искала да бъде атлет.

- Преди да умре иска да реализира пълния си спортен потенциал и да спечели олимпийските игри.

- Кара Сузуки.

- Книгата, която я е променила, е “Малкият принц” на Екзюпери.

- Човекът, който й влияе силно, е нейният приятел.

- Обича сладолед.

- Когато е била дете е искала да бъде певица.

- През нощта мечтае за Принца на бял кон.

- Песента живота й е “When You Told Me You Loved Me” на Джесика Симсън.

- Би дала всичките си пари за автомобилни настройки и бижута.

- Според нея идеалното щастие е...семейството.

- Най-голямото постижение в живота й е...нейната спортна кариера.

- Най-хубавия комплимент, който е получавала някога е: “Този екип ти стои най-добре”, за атлетически екип, получен от друга състезателка.



- Маниак е на адреналина.

- Актрисата Камерън Диас би изиграла най-добре нейната роля в живота.

- За последно е плакала на подиума във Валенсия, когато получава сребърния си медал.

- Когато финишира на голямо състезание би искала да чуе рок групата “Night Vision”.

- Би останала в атлетиката и след като приключи спортната си кариера, за да създаде клуб за талантливи деца.

- Иска хората да я запомнят като атлет.