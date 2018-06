Формула 1 Мозли ще съди "News of the World" 05 април 2008 | 09:43 0 0 0 0 0 Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Макс Мозли е завел съдебно дело за нанесени неограничен брой щети британския таблоид "News of the World", който показа видео кадри на 67-годишния адвокат в оргията с пет проститутки. "Адвокатите на г-н Мозли заведоха в петък дело срещу "News of the World" за нанесени неограничен брой щети", съобщи говорителят на ФИА. Мозли е под огромно напрежение заради скандала, вследствие на който влиятелни хора в спорта и редица национални федерация поискаха оставката му като президент на ФИА. Макс Мозли свика спешна среща на Генералната Асамблея на Международната автомобилна федерация в Париж, на която ще се обсъждат обвиненията на британския таблоид "News of the World". Все още не е обявена точната дата на събирането.

