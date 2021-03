Ман Юнайтед 0:0 Уест Хам

Манчестър Юнайтед и Уест Хам играят при 0:0 в среща от 28-ия кръг на Премиър лийг. Двата отбора се изправят един срещу друг в мач, който е от директно значение за класирането в топ 4, където “червените дяволи” са трети с 54 точки, на 2 от Лестър, а Уест Хам е с 48, но и с два мача по-малко от четвъртия Челси, който е с 51.

Добрата новина за Оле Гунар Солскяер е завръщането на Маркъс Рашфорд, който пропусна мача с Милан от Лига Европа в четвъртък, сред титулярите се завръщат още Фред. Люк Шоу и Виктор Линдельоф, а на вратата отново е Дийн Хендерсън.

Here's your 11 #MUFC men to take on West Ham! https://t.co/YS4CBzXRmU # #MUNWHU #PL

Междувременно Дейвид Мойс не може да разчита на преодстъпения именно от Юнайтед Джеси Лингард, Анджело Огбона и Андрей Ярмоленко. Доусън и Диоп са в центъра на отбраната, капитанът Деклан Райс и Томас Сучек ще трябва да внясят повече стабилност в халфовата линия, докато Бен Джонсън, Джарод Боуен и Микел Антонио ще носят заплахите за вратата на домакините.

Here's how we line up tonight at Old Trafford...#MUNWHU