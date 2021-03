Двама от ЦСКА 1948 се заиграха с Валери Божинов (снимка)

Футболистите на ЦСКА 1948 Георги Русев и Ангел Лясков решиха да се позабавляват в свободното си време. За целта те посетиха бариста №1 Владимир Стоев, като по примера на куп техни колеги си поръчаха специално капучино с надпис. За голяма изненада обаче върху пяната не бяха изписани имената на играчите, а Шаро и Ласи.

Оказа се, че двете „кучешки“ обръщения са избрани заради закачка между футболистите на ЦСКА 1948 и техния приятел от Левски Валери Божинов, до когото кафетата достигнаха веднага. Той пък прие шегата със солидна доза смях.

Гимнастичката Катрин Тасева също не изневери на любимото си капучино. Тя заложи на надписа „Everything I do, I do it BIG“.