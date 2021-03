НБА Мело изпревари Олайджуон в реализаторската класация 14 март 2021 | 18:22 Прочетена 54 0



Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 11th on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/oBFGNzTN3M — NBA (@NBA) March 14, 2021 Кармело Антъни продължава да доказва, че годините не са от значение, когато си един от най-великите реализатори в историята на баскетболната игра. Крилото на Портланд Трейл Блейзърс, което ще навърши 37-годишна възраст през месец май, се изкачи до 11-ата позиция във вечната ранглиста при точконосителите, след като вкара 26 точки в мрежичката на Минесота през изминалата нощ. Мело вече има на сметката си цели 26,955 точки, с които изпревари легендата на Хюстън Рокетс Хакийм Олайджуон и го остави 12-и с 26,946 точки. "Все още съм тук, все още играя, все още се опитвам да го правя и все още изпитвам удовлетворение от играта. Щастлив съм... Това е всичко, което е от значение в момента. Всички знаем какво даде Хакийм на играта, така че неговата следа си остава за вечни времена. Просто се радвам, че съм тук", заяви щастливият Кармело след победата на Портланд със 125:121 над Тимбъруулвс. Carmelo Anthony last 5 games:



21.2 PPG

52.2 FG%

43.3 3P%

91.3 FT%



He moved into 11th on the all-time scoring list tonight. pic.twitter.com/m4E4AUfOIo — StatMuse (@statmuse) March 14, 2021 През настоящия сезон ветеранът приема резервна роля в ротацията на старши треньора Тери Стотс. Антъни записва средно по 14.2 точки и 3.3 борби от пейката, стреляйки 41% от полето, 39% от тройката и 86% от наказателната линия. Любопитното е, че той и ЛеБрон Джеймс са единствените двама активни играчи в топ 25 на вечната реализаторска класация. Краля е на трета позиция с 35,189 точки. През настоящия сезон ветеранът приема резервна роля в ротацията на старши треньора Тери Стотс. Антъни записва средно по 14.2 точки и 3.3 борби от пейката, стреляйки 41% от полето, 39% от тройката и 86% от наказателната линия. Любопитното е, че той и ЛеБрон Джеймс са единствените двама активни играчи в топ 25 на вечната реализаторска класация. Краля е на трета позиция с 35,189 точки. 0



