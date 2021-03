НБА "Медисън Скуеър Гардън" най-сетне видя как Патрик Юинг става шампион 14 март 2021 | 17:36 - Обновена Прочетена 366 0



Патрик Юинг най-сетне вдигна над раменете си шампионски трофей в залата, в която прекара цели 15 години от професионалната си кариера като играч - "Медисън Скуеър Гардън". Легендата на Ню Йорк Никс, който в момента заема длъжността старши треньор на университетския отбор на Джорджтаун, изведе тима си до титлата в конференция Big East на колежанското първенство в САЩ. На финала на надпреварата момчетата на Юинг шокираха и разгромиха фаворита Крейтън със 73:48 в MSG и по този начин си спечелиха билет за финалния турнир на NCAA, известен още като Мартенската лудост. Patrick Ewing and Georgetown just won the Big East title on the anniversary of the day John Thompson Jr. was hired as the head coach in 1972.



Amazing story. pic.twitter.com/agszAyVR6m — B/R Hoops (@brhoops) March 14, 2021 Това се случи навръх 49-годишнината от назначаването на покойната легенда на Джорджтаун и бивш наставник на Юинг Джон Томпсън като треньор на тима - роля, която заема между 1972-ра и 1999-а. 49 years ago today, Georgetown hired John Thompson as their basketball coach



Today, Georgetown won their 8th Big East Title and first under Hoya legend Patrick Ewing



You know he is smiling down on the Hoyas right now #SomeThings pic.twitter.com/tHJaKkfUYZ — Barstool Bench Mob (@stoolbenchmob) March 14, 2021 По пътя към титлата Джорджтаун елиминира последователно отборите на Маркет, Виланова и Сетън Хол и за първи път от 6 години насам отново ще бъде част от Мартенската лудост. Патрик Юинг, който е възпитаник на Джорджтаун в периода от 1981-а до 1985-а, се завръща в Мартенската лудост след пауза от 36 години, но този път като треньор. 58-годишният наставник е печелил надпреварата веднъж през 1984-а, побеждавайки на финала Хюстън с Хакийм Олайджуон в състава. Patrick Ewing at Madison Square Garden ... triumphant. Quite a moment: pic.twitter.com/xmC0UiDMLu — Marc Stein (@TheSteinLine) March 14, 2021 "Много хора ни отписваха, говореха лошо за нас. Но ние повярвахме в себе си, работихме здраво и се борихме докрай... Аз съм тук, където мнозина отказваха да повярват, че ще бъда", заяви щастливият Юинг след триумфа. Бившата звезда на Никс е може би най-разпознаваемото име в историята на нюйоркския тим. Във визитката си Юинг има 1,183 мача в НБА, в които оставя средно по 21.0 точки, 9.8 борби и 2.5 чадъра на двубой. Във визитката му личат 11 участия в Мача на звездите, седем селекции за Идеалните отбори на НБА, "Новобранец на годината" през 1986-а, а също и три пъти попада във Втория отбор на защитниците. 0



