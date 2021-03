НБА Оклахома отпрати шампион от Конкурса по забивки 14 март 2021 | 16:03 Прочетена 266 0



Намиращият се в дъното на класирането на Източната конференция отбор на Детройт Пистънс привлече в състава си гарда Хамиду Диало от Оклахома Сити Тъндър. В замяна "гръмотевиците" се сдобиха с 23-годишното украинско крило Святослав Михайлюк и бъдещ избор във втория кръг на драфта в Националната баскетболна асоциация. OFFICIAL - The #Pistons have acquired guard/forward Hamidou Diallo from the Oklahoma City Thunder in exchange for guard/forward Svi Mykhailiuk and a future second-round pick. pic.twitter.com/aasmEdLmvr — Detroit Pistons (@DetroitPistons) March 13, 2021 22-годишният Диало, възпитаник на университета в Кентъки, записа през този сезон по 11,9 точки и 5,2 борби средно на мач при 48,1 процента стрелба от игра - все рекордни показатели за кариерата му, която е в третия си сезон. През 2019-а атлетичният баскетболист триумфира с трофея от Конкурса по забивки по време на Звездния уикенд на НБА. Welcome to the squad, @Sviat_10! pic.twitter.com/WWxtwTBeAA — OKC THUNDER (@okcthunder) March 13, 2021 Раздялата с Михайлюк е продължение на плана, който започна новият генерален мениджър на Детройт Трой Уивър, за подмяна на състава. В момента в редиците на "буталата" има само един играч, който бе част от тима и през миналия сезон. Това е 20-годишният Секу Думбуя. Наскоро Детройт се раздели с двете си най-големи звезди - гардът Дерик Роуз бе трансфериран в Ню Йорк Никс, докато договорът на Блейк Грифин бе прекратен и той подписа с Бруклин Нетс. 0



