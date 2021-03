НБА Бивш съотборник на Везенков отива при Янис 14 март 2021 | 15:47 - Обновена Прочетена 203 0



Отличните изяви на Аксел Тупан в Лигата за развитие на НБА ще му донесат и същински договор в най-силното първенство в света. Бившият съотборник на Александър Везенков в Олимпиакос подписва двупосочна сделка с тима на Милуоки Бъкс, където ще си партнира с двукратния носител на наградата "Най-полезен играч" Янис Адетокумбо, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic". The Milwaukee Bucks plan to sign swingman Axel Toupane of G League’s Santa Cruz on a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. The move will fill the team’s open two-way slot. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2021 28-годишният Тупан впечатли с изявите си в дъщерния отбор на Голдън Стейт Уориърс - Санта Круз, като в 9 мача от "балона" в Лигата за развитие записа средно по 17.9 точки, 8.1 борби и 3.3 асистенции. Френското крило ще се завърне в НБА след четиригодишно прекъсване, след като за последно защитаваше емблемата на Ню Орлиънс Пеликанс през 2017-а. Niiiiiiiiiice. Axel Toupane (who was in training camp with the Warriors) was fantastic for the Santa Cruz Warriors in the G League bubble https://t.co/XS80kem58g — Drew Shiller (@DrewShiller) March 14, 2021 Тупан ще започне втория си период като част от тима на Милуоки, след като прекара известно време при "елените" през сезон 2016/17. Има и 21 мача за Денвър Нъгетс. В Европа гард/крилото игра за Страсбург, Жалгирис и Олимпиакос. 0



