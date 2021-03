Швеция надви Норвегия в единичната смесена щафета в Нове Место, България 23-а

Себастиан Самуелсон донесе победата на Швеция в последната за сезона в Световната купа по биатлон единична смесена щафета, която се проведе в чешкия зимен център Нове Место на Мораве.

Самуелсон спечели финалния спринт срещу норвежеца Стурла Холм Легрейд, с което донесе успеха за него и Лин Персон. Представителите на Трите корони преминаха дистанцията за 37:41.4 минути, като използваха седем допълнителни патрона по пътя си към победата. Норвежкото дуо Легрейд и Ингрид Ландмарк Тандреволд завърши на 1.5 секунди зад победителите, като използва един допълнителен патрон по-малко. На трето място се класира тимът на САЩ (Сюсън Дънкли, Шон Дохърти), който завърши на 26.1 секунди зад Швеция със същото постижение на огневия рубеж.

What a dramatic finish and what a final loop from @SebbeSamuelsson - victory goes to Sweden! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/rnXgwjT10N — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

Българският дует Мария Здравкова и Антон Синапов завърши на 23-а позиция от общо 26 стартирали щафети, като изоставането на родните представители бе 5:26.3 минути. На огневия рубеж българите имаха нужда от общо 18 резервни патрона, като Синапов направи и две наказателни обиколки от 75 метра в своята втора стрелба от положение прав.

Днешното състезание бе последното в кариерата на чешкия ветеран Ондрей Моравец, който бе посрещнат от своето семейство на финала, където пристигна на 17-о място.

What a wonderful end to Ondrej Moravec's career, crossing the finish line for one last time, being welcomed by his family https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 | @Czech_Biathlon pic.twitter.com/QPuTpZVj3d — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021

Сезонът в Световната купа ще завърши идната седмица в Йостерсунд (Швеция), където от петък до неделя ще се проведат надпревари в дисциплини спринт, преследване и масов старт. Първоначално тези състезания трябваше да се проведат в Холменколен (Норвегия), но затегнатите мерки, които правителството на страната наложи в борбата си с COVID-19 наложи тяхното преместване.