Алберт Попов със солидно представяне в снежна Кранска гора

1-2 for France today in #KranjskaGora.

First place for #ClementNoel with #VictorMuffatJeandet in second place +0.62#RamonZenhaeusern 3 +0.71#MarcoSchwarz 7th today grabs the Slalom Crystal Globe#fisalpine #skiworldcup #vitranc2021 pic.twitter.com/srhqufZw7R