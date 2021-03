Карис спечели най-важната битка в живота си и отново блести в игра

Карис ЛъВърт направи официалния си дебют с екипа на Индиана Пейсърс. Това се случи по време на вчерашната победа на "пешеходците" над отбора на Финикс Сънс със 122:111. 26-годишният гард, който пристигна в Индианаполис след размяна с Бруклин Нетс, записа 13 точки и 7 борби в първия си мач след повече от два месеца отсъствие от паркета. Причината за това е, че в бъбрека на Карис бе открито раково образувание, докато баскетболистът преминаваше медицинските прегледи в новия си тим след размяната.

Caris Levert ( @CarisLeVert ) is back tonight working out of the pick and roll and ball handling . pic.twitter.com/5G7wm3Nlau

"Измина доста време, играта ми липсваше много", сподели развълнуваният Карис на пресконференцията преди дебюта си за Индиана. "Светлината в тунела не изчезваше от погледа ми. Знаех, че болката, която изпитвах след операцията, нямаше да продължи вечно. Знаех, че този ден, в който ще се почувствам страхотно, отново ще дойде. Искрено благодаря на семейството и съотборниците ми, които ме подкрепяха по време на всичко това"

ЛъВърт претърпя успешна операция на бъбрека в края на януари, като късметът определено бе с него в този момент. Раковото образувание в организма на баскетболиста бе открито още в началния си стадий и премахването му бе извършено по план от д-р Джейсън Спрънджър.

"Преди месец-два нямах представа кога и дали изобщо ще се завърна на паркета. Изобщо не очаквах това да се случи толкова скоро, като се има предвид през какво преминах. Благодарен съм на всички замесени и просто съм щастлив, че отново съм в игра", каза ЛъВърт след победата над Финикс.

Caris LeVert with his first point since having a small, cancerous mass removed from his left kidney pic.twitter.com/y7xg3W5j8d