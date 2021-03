Зимни спортове България завърши на 14-а позиция в смесената щафета в Чехия, Норвегия доминира 14 март 2021 | 12:47 - Обновена Прочетена 235 0



Отборът на България в състав Милена Тодорова, Даниела Кадева, Владимир Илиев и Димитър Герджиков завърши на 14-о място в последната за сезона в Световната купа по биатлон смесена щафета на 4 по 6 километра, която се проведе в Нове Место на Мораве (Чехия). The final day of competitions in Nove Mesto na Morave has started - good luck to all the teams! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/z5dMOhpBBK — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021 Българите се движеха в първите осем до края на третия пост, но една наказателна обиколка на Герджиков в неговата стрелба от положение легнал изпрати щафетата ни на 14-а позиция. Преди това българите имаха нужда от само седем резервни патрона в първите шест стрелби, след което Герджиков освен, че направи наказателен тура, използва и три допълнителни патрона във втората си визита на огневия рубеж. Въпреки това, България успя да завърши надпреварата с изоставане от 5:18.3 минути спрямо победителите от Норвегия, като бе на предпоследно място от всички незатворени с обиколка отбора. Бройката на отборите, спрени от участие след затваряне с обиколка бе цели десет, като така само 15 от 25-те стартирали тима завършиха цялата дистанция. Cruising across the finish line - fantastic performance by Eckhoff, Roeiseland and the Boe-brothers to secure victory in the Mixed Relay! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/LLVnivHfgA — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021 Самото състезание бе доминирано от световния шампион Норвегия (Тирил Екхоф, Марте Олсбу Рьозеланд, Тарей Бьо, Йохнаес Тингес Бьо), който премина дистанцията за 1:01:24.1 час, като имаше нужда от само четири резервни патрона. На втора позиция с изоставане от 1:08.7 минути се класира щафетата на Италия (Лиза Витоци, Доротея Вирер, Диоминик Виндиш, Лукас Хофер), която използва десет допълнителни патрона. Скуадрата и тимът на Швеция (Елвира Йоберг, Анна Магнусон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) бяха въвлечени в яростна битка за второто място през цялата дистанция, но трите използвани резервни патрона от страна на Трите корони в последната стрелба им коства шанса за второто място. На края на дистанцията разликата между двата тима бе точно 14 секунди. Masterful victory for Norway in the Mixed Relay in Nove Mesto Na Morave



@SwedenBiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/nCmUXMfnir — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2021 По-късно днес ще се проведе и последната за сезона единична смесена щафета, в която за България на старт ще застанат Мария Здравкова и Антон Синапов.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

