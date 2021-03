ММА Бъркане в окото прекрати боя между Едуардс и Мохамед (видео) 14 март 2021 | 10:32 - Обновена Прочетена 90 0



With no interest in a Belal Muhammad rematch, @Leon_EdwardsMMA makes his case for a title shot next.#UFCVegas21 | Full interview: https://t.co/Wuf0UNYhA6 pic.twitter.com/oqkMz9YyW7 — MMA Junkie (@MMAjunkie) March 14, 2021

В първия рунд Едуардс пресираше противника си и се представи много добре. Няколко пъти той вкара тежки удари на Мохамед и го разклати сериозно с ритник в главата. Този ритник отвори аркада на главата на Мохамед. Белал вкарваше удари, но нищо специално, което да респектира Едуардс. Леон не спираше да натиска и разликата в класите беше очевидна. Срещата беше спирана за кратко в първия рунд заради бъркане в окото на страна на Леон.



В началото на втория рунд Едуардс отново бръкна в окото на Мохамед, но този път беше доста по-зле. Белал се сви на земята започна да се превива от болка. Окото му веднага отече и беше ясно от неговата реакция, че той няма да може да продължи. Това принуди Хърб Дийн да прекрати срещата и тя завърши като несъстоял се бой, в който няма победител.



Belal Muhammad (@BullyB170) reports 'no permanent damage' after eye poke, only 'shattered heart' #UFCVegas21 https://t.co/u84LgmvjPy — MMA Junkie (@MMAjunkie) March 14, 2021 Така с този резултат Едуардс остава в серия от 8 поредни победи, а Мохамед в серия от 4 поредни победи. Първоначалните планове бяха Едуардс да се бие с Хамзат Чимаев и има вероятност от UFC да се опитат да ги сбият отново. mma.bg







