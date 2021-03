Тенис Григор Димитров започва срещу Манарино в Акапулко (видео) 14 март 2021 | 08:31 - Обновена Прочетена 306 0



копирано





Българинът е поставен под №5 в схемата, което му гарантира по-нискоранкирани съперници в първите два кръга. В момента Манарино е №36 в световната ранглиста.

Майкъл Джордан, това ти ли си?

До момента двамата имат два мача помежду си като и двата са спечелени от Григор. Любопитното е, че последният беше преди година пак в Акапулко и завърши 6-7(8), 6-2, 7-6(2). Първата им среща пък бе през 2016-а в Делрей Бийч и приключи с двусетов успех за българина – 6-4, 7-5.



При победа над 32-годишния французин във втори кръг Димитров ще срещне победителя от мача Миомир Кецманович – Фелисиано Лопес.



В четвъртината на Димитров другият поставен е №3 Диего Шварцман, с когото той може да се срещне на четвъртфиналите.



В тази половина другите поставени са първият в схемата Стефанос Циципас и Феликс Оже-Алиасим. Циципас стартира срещу Беноа Пер, докато канадецът ще срещне Тенис Сандгрен.

View this post on Instagram A post shared by Team Dimitrov (@team.grigordimitrov_fp)

В долната половина №2 Александър Зверев ще има доста интересно предизвикателство в първи кръг – испанският талант Карлос Алкарас. Каспър Рууд е евентуалният поставен съперник на германеца за четвъртфиналите, а другите по-високоранкирани в тази половина са Милош Раонич и Фабио Фонини.



В Акапулко Григор ще играе и на двойки заедно с Томи Пол. Българинът има много приятни спомени от турнира в мексиканския курорт, където през 2014-а година спечели титлата, единствена за него до момента от категория АТР 500. През миналата година той достигна до полуфиналите като победи Дамир Джумхур, Манарино и Стан Вавринка преди да отстъпи на Рафаел Надал. tenniskafe.com Адриан Манарино ще бъде първият съперник на Григор Димитров на АТР 500 турнира в Акапулко, който ще се проведе през следващата седмица.Българинът е поставен под №5 в схемата, което му гарантира по-нискоранкирани съперници в първите два кръга. В момента Манарино е №36 в световната ранглиста.До момента двамата имат два мача помежду си като и двата са спечелени от Григор. Любопитното е, че последният беше преди година пак в Акапулко и завърши 6-7(8), 6-2, 7-6(2). Първата им среща пък бе през 2016-а в Делрей Бийч и приключи с двусетов успех за българина – 6-4, 7-5.При победа над 32-годишния французин във втори кръг Димитров ще срещне победителя от мача Миомир Кецманович – Фелисиано Лопес.В четвъртината на Димитров другият поставен е №3 Диего Шварцман, с когото той може да се срещне на четвъртфиналите.В тази половина другите поставени са първият в схемата Стефанос Циципас и Феликс Оже-Алиасим. Циципас стартира срещу Беноа Пер, докато канадецът ще срещне Тенис Сандгрен.В долната половина №2 Александър Зверев ще има доста интересно предизвикателство в първи кръг – испанският талант Карлос Алкарас. Каспър Рууд е евентуалният поставен съперник на германеца за четвъртфиналите, а другите по-високоранкирани в тази половина са Милош Раонич и Фабио Фонини.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 306

1