Приключи селекцията на националния отбор на България по FIFA 21

Селекцията на националния отбор на България по EA SPORTS FIFA 21, който ще играе в квалификациите за FIFA eNations Series, приключи в събота с включването в състава на Илия "The King is Back" Стоянов.



Третият и последен състезател в представителния тим беше определен, след като победи в специален селекционен турнир, проведен онлайн. Преди него директна покана за участие в националния отбор получиха двамата най-добри български играчи Сезер Сабриев и Иван Чуров, спечелили всички големи турнири в страната през последните 3 години.



Тази година БФС, в партньорство със „Спортс Мениджмънт България“, за първи път се възползва от възможността за сформиране на национален отбор по EA SPORTS FIFA 21, предоставяна от Световната футболна централа ФИФА. Като съорганизатор към екипа се присъедини А1 България. Подкрепа оказа и компанията "Кий Ивентс енд Комуникейшън". Квалификациите за FIFAe Nations Series са планирани за месец август тази година.



Илия "The King is Back" Стоянов попадна в националния отбор, след като спечели финала на селекционния турнир с 3:0, 2:2 срещу Виторио "Vi7oo" Петков. Победителят в турнира изигра и изключително оспорван полуфинален двубой срещу Георги“jorjewin” Георгиев, в който записа загуба с 1:2 и победа с 3:1.



Същевременно Виторио"Vi7oo" Петков достигна до финалния мач, след като надигра Стилиян “Drujinkata”Василев (Drujinkata) с 1:0 и 4:2.



Любопитен факт е, че доста от най-добрите геймъри в турнира бяха дублирали в съставите си имената на едни и същи футболисти - Петер Шмайхел, Ник Поуп, Рууд Гулит, Марадона, Кристиано Роналдо, Роналдо Луиш Назарио де Лима (Феномена), Мбапе, Варан, Неймар и Кройф.



Най-интересните срещи в състезанието бяха излъчени на живо в платформата twitch.tv, а за коментатори бяха ангажирани ЕтиенЯнев и Мартин Цветков.