Тенис Мугуруса спечели турнира в Дубай 13 март 2021 | 20:39 - Обновена Прочетена 101 0



копирано



Raise it HIGH @GarbiMuguruza | #DDFTennis pic.twitter.com/UXxFX945jK — wta (@WTA) March 13, 2021

Поставената под номер 9 Мугуруса победи на финала Барбора Крейчикова (Чехия) със 7:6(6), 6:3 след малко повече от два часа игра и заслужи осми трофей в кариерата си.

The moment of TRIUMPH @GarbiMuguruza | #DDFTennis pic.twitter.com/usgHj1DVWR — wta (@WTA) March 13, 2021

Испанката навакса ранен пробив пасив, но след това пропиля аванс от 4:2 и си стигна до тайбрек. В него Крейчикова пропусна сетбол при 6:5 точки, а Мугуруса стигна до обрат с три поредни разигравания.

Във втората част испанката взе инициативата с брейк още в началото и до края не допусна обрат.

Така тя стигна до първи трофей в третия си финал за сезона след Мелбърн в началото на февруари и Доха през миналия уикенд.

First title of the season

3 Final appearances so far

Tour leader in match wins this year



A strong start to 2021 for @GarbiMuguruza! #DDFTennis pic.twitter.com/iHyZtY7yB9 — wta (@WTA) March 13, 2021

Специалистката на двойки Крейчикова не успя да стигне до титла на сингъл и при втория си финал след Нюрнберг през 2017 година.



Чехкинята има две титли от Големия шлем при женските дуети, а през последните три сезона триумфира на смесени двойки на Откритото първенство на Австралия.

Бившата №1 в света Габрине Мугуруса (Испания) спечели турнира по тенис на твърда настилка в Дубай (ОАЕ) с награден фонд 1.84 милиона долара.Поставената под номер 9 Мугуруса победи на финала Барбора Крейчикова (Чехия) със 7:6(6), 6:3 след малко повече от два часа игра и заслужи осми трофей в кариерата си.Испанката навакса ранен пробив пасив, но след това пропиля аванс от 4:2 и си стигна до тайбрек. В него Крейчикова пропусна сетбол при 6:5 точки, а Мугуруса стигна до обрат с три поредни разигравания.Във втората част испанката взе инициативата с брейк още в началото и до края не допусна обрат.Така тя стигна до първи трофей в третия си финал за сезона след Мелбърн в началото на февруари и Доха през миналия уикенд.Специалистката на двойки Крейчикова не успя да стигне до титла на сингъл и при втория си финал след Нюрнберг през 2017 година.Чехкинята има две титли от Големия шлем при женските дуети, а през последните три сезона триумфира на смесени двойки на Откритото първенство на Австралия. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 101

1