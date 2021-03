Бензема: По-щастлив съм от всякога

Превърналият се за пореден път в герой за Реал Мадрид Карим Бензема коментира победата с 2:1 над Елче по-рано днес. Нападателят заби два гола за обрата, като победният падна в добавеното време.

“Мачът не беше лесен, защото срещу нас имаше един много добре организиран в защита противник. Ние обаче имахме куража да натиснем и да спечелим тези важни три точки”, заяви французинът.

Самият Бензема призна, че не се е чувствал уютно в схемата 3-5-2, с която отборът действаше до гола на Елче. “Беше малко странно, особено през първото полувреме, защото нямахме достатъчно пространства за движение. След това обаче през втората част показаха повече ентусиазъм и успяхме да вкараме головете. По-щастлив съм от всякога!

This is what our double goalscorer had to say!

@Benzema | #RealMadridElche pic.twitter.com/SUD6oGsz7q