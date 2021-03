Зимни спортове Юлия Ступак спечели масовия старт на 10 км в Енгадин 13 март 2021 | 17:45 - Обновена Прочетена 101 0



View this post on Instagram A post shared by @skirais

26-годишната Ступак триумфира с 25:13.3 минути, като записа втора победа за сезона и трета в кариерата си.



Рускинята атакува в последния километър и не даде шансове на конкурентките си. Хейди Венг от Норвегия остана втора на 7.1 секунди, а шведката Ебба Андерсон се нареди трета на 8.5 секунди.

Германката Лаури Гимлер записа най-доброто класиране в кариерата си с четвърто място на 16.4 секунди.

Джесика Дигинс (САЩ), която вече си осигури Световната купа, финишира пета на 20.7 секунди.

Световната шампионка на 10 километра Терезе Йохауг (Норвегия) не стартира.



Състезанието беше предпоследно за жените за Световната купа за сезона, който завършва утре с преследване на 30 километра свободен стил.

Yulia, Heidi and Ebba caught the top spots for tomorrow's FINAL World Cup competition of the season with the 30km F Pursuit #fiscrosscountry pic.twitter.com/PSnwFQSRwD — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 13, 2021

