Световната шампионка вече и с победа за Световната купа в слалома

Katharina Liensberger puts in the run of her life to get her first World Cup win of the season! #fisalpine pic.twitter.com/ZBTcqkQJ2b — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 13, 2021

Тя беше втора след първия манш с 52.94 секунди, но направи страхотно второ спускане за 54.99 секунди с време , което й донесе успеха.

A dream came true! #fisalpine pic.twitter.com/ETJX6Zt5CJ — FIS Alpine (@fisalpine) March 13, 2021

Така 23-годишната алпийка донесе първа победа на Австрия в слалом от Световната купа от 30 ноември 2014 година, когато спечели сънародничката й Никол Хосп. Втора на 72 стотни завърши четирикратната световна шампионка Микаела Шифрин (САЩ), която беше най-бърза в първия манш с 52.75 секунди, но не успя да удържи лидерската позиция.



Трета завърши Уенди Холденер (Швейцария) на 1.65 секунда. Лидерката в генералното класиране за Световната купа Петра Влъхова (Словакия) се нареди осма на 2.71 секунди. Влъхова направи груба грешка в първи манш и изостана на 27-ото място с 55.70 секунди, но с най-добро второ спускане за 54.94 секунди тя прогресира с 19 позиции в крайното подреждане.

Katharina Liensberger after 8 World Cup podiums she finally conquered the highest step in front of @MikaelaShiffrin and @WendyHoldener

Congrats girls.. next and final chapter Lenzerheide #fisalpine pic.twitter.com/DQbbLpbnGe — FIS Alpine (@fisalpine) March 13, 2021

