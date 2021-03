Сан Хосе разгроми Анахайм

Сан Хосе се наложи с разгромното 6:0 в домакинството си срещу Анахайм в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Деван Дубник се отличи с 34 спасявания в общо 33-ия си двубой без допуснато попадение.



Томаш Хертъл се отличи с гол и завършващо подаване при завръщането си в състава на Шаркс.

Hand-e-work gets it done



Fredrik Handemark notches his first NHL goal! pic.twitter.com/GsPMuRowZ0