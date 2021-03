НБА Маями надигра Чикаго, Джими Бътлър се отличи с 28 точки 13 март 2021 | 11:58 Прочетена 188 0



Маями победи Чикаго със 101:90 след 28 точки на Джими Бътлър срещу бившия му отбор. Горан Драгич вкара 25 точки, а Маями записа девети успех в последните си 10 мача. Ню Орлинъс спечели срещу Кливлънд след 28 точки на Брандън Инграм и 23 на Зион Уилямсън. Another night of BUCKETS



28 Pts / 8 Asts / 1 Blk / 4 Stls pic.twitter.com/NOST10cXVe — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 13, 2021 За "кавалерите" в игра се завърна Кевин Лав, който пропусна последните 33 мача заради контузия на десния крак. Той игра 10 минути и записа 4 точки и 1 борба. Лари Нанс джуниърс също се завърна в тима след дълго лечение на травма на лявата ръка. За "кавалерите" в игра се завърна Кевин Лав, който пропусна последните 33 мача заради контузия на десния крак. Той игра 10 минути и записа 4 точки и 1 борба. Лари Нанс джуниърс също се завърна в тима след дълго лечение на травма на лявата ръка. Y'all were the difference tonight #SpursFamily

All love pic.twitter.com/uZUZod95sT — San Antonio Spurs (@spurs) March 13, 2021 Сан Антонио победи Орландо със 104:77 след 19 точки на Руди Гей. Спърс отвориха залата си за публика за първи път от 10 март миналата година, а на мача имаше 3200 зрители. Сан Антонио победи Орландо със 104:77 след 19 точки на Руди Гей. Спърс отвориха залата си за публика за първи път от 10 март миналата година, а на мача имаше 3200 зрители. Орландо допусна седма поредна загуба, а срещата пропуснаха седем от титулярите заради контузии или заболяване. 0



