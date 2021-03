Кузма и ЛеБрон с най-много точки при успеха над Индиана

Кайл Кузма вкара 15 от своите 24 точки в последната четвърт, а ЛеБрон Джеймс записа 18 точки и 10 асистенции при успеха на Лос Анджелис Лейкърс срещу Индиана Пейсърс със 105:100 в мач от редовния сезон на НБА.

