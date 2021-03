Ембийд се контузи при победата на Филаделфия срещу Вашингтон

Джоел Ембийд отбеляза 23 точки, но получи контузия на крака и напусна в средата на третата част при победата на Филаделфия срещу Вашингтон със 127:101 в среща от редовния сезон на първенството на НБА.

За баскетболиста това беше първи мач след седмица отсъствие заради контакт със заразен с КОВИД-19. Този сезон Ембийд има средно на мач по 30.2 точки и 11.6 борби.

