Положителни тестове за COVID-19 принудиха атлети да останат под карантина в Полша

Положителни тестове за COVID-19 задължиха четири от украинските атлетки да останат под карантина в Торун след завършилото в неделя (7 март) Европейско първенство по лека атлетика в зала в Полша. Двама души от екипа на френския тим също е трябвало да останат под карантина в Полша след положителни тестове за COVID-19. 46-членният екип на Великобритания е изолиран у дома за 10 дни след положителен тест след пътуването към родината, изолирани са и представители на Ирландия след завръщането им у дома. View this post on Instagram A post shared by Anna Ryzhykova Nike Athlete (@anna_ryzhykova) Две от украинките, които бягаха в щафетата на 4 по 400 метра – европейската сребърна медалистка на 400 м/пр Анна Рижикова и Катерина Климюк, както и резервата Алина Лохвиненко, са дали положителни тестове в неделя вечерта и отново на следващата сутрин. Две от украинките, които бягаха в щафетата на 4 по 400 метра – европейската сребърна медалистка на 400 м/пр Анна Рижикова и Катерина Климюк, както и резервата Алина Лохвиненко, са дали положителни тестове в неделя вечерта и отново на следващата сутрин. Спринтьорката Виктория Ратникова, която стигна до полуфиналите на 60 метра, е дала отрицателна проба за COVID-19, но е трябвало да остане под карантина в Торун, тъй като е била съквартирантка с една от далите положителен тест атлетки. Женската щафета на Украйна завърши на пето място във финала с национален рекорд от 3:20.38 минути. Рижикова записа личен рекорд от 52.11 секунди на 400 м в индивидуалното бягане. Двама от членовете на френския екип също са под карантина в Полша, след като са дали положителен тест за COVID-19, а британският отбор е под 10-дневна карантира у дома, след като член от помощния персонал е дал положителна проба за коронавирус. Двама от членовете на френския екип, които са деляли хотелска стая, са били поставени под карантина в петък (5 март), след като един от тях е показал симптоми на коронавирус, съобщи “Екип”. По-късно двамата са дали отрицателни тестове, но при подготовката за връщане у дома в понеделник (8 март) отново са дали положителни проби. Служителите са били откарани вечер с линейка в медицински център на около 30 километра южно от Торун, където сега са под карантина. След намесата на Френската федерация по лека атлетика е уредено двамата служители да вземат нови тестове и да се върнат бързо, ако се окажат отрицателни. Британският отбор, който се завърна с 12 медала и завърши на трето място в таблицата след Нидерландия и Португалия, сега трябва да завърши 10 дни изолация в съответствие с ръководството на правителството. Британската атлетика заяви в изявление: “Член на пътуващата група на Великобритания и Северна Ирландия, връщащ се от Торун, предостави положителен тест вечерта на 9 март. Това е било проследено тази сутрин с PCR тест. В резултат на това всички членове на пътуващата страна сега ще трябва да се самоизолират за период от 10 дни от понеделник, 8 март (приключва в четвъртък, 18 март), в съответствие с ръководството на правителството.“ Ирландските спортисти също трябва да се самоизолират след положителен тест COVID-19 сред тяхната делегация. В съобщение на Ирландската атлетика се казва: “Член на ирландския отбор по лека атлетика, завръщащ се от Eвропейското първенство на закрито в Торун, Полша, е предоставил положителен PCR тест на сутринта на 11 март. В резултат на това всички членове на екипа бяха лично установени и близките контакти на положителния случай в пътуващата страна вече се самоизолират за период от 10 дни от понеделник, 8 март, в съответствие с ръководството на правителството.” Редица положителни тестове засегнаха първенството, въпреки строгите протоколи, които изискваха всички състезаващи се атлети да получат отрицателен тест при пристигането си в Полша и отново в Торун, както и да се подлагат на допълнителни тестове на всеки пет дни. Отборът на Полша на 4х400 метра при мъжете трябваше да се оттегли след положителни тестове на двама от членовете на щафетата, а спринтьорката на домакините Ева Свобода също даде положителен резултат преди началото на първенството и не успя да защитава европейската си титла на 60 метра при жените. 0



