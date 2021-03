Баскония прие подаръка на Везенков и компания и се залепи за Зенит

Баскония продължава да се бори със зъби и нокти за място в плейофите на Евролигата. Испанският шампион спечели много важна победа срещу Байерн (Мюнхен) с крайното 78:71 (17:15, 16:18, 27:12, 18:26) в среща от 29-ия кръг на турнира, проведена в зала "Фернандо Буеса Арена".

