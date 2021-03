Зимни спортове Екхоф отново над всички в спринта от СК по биатлон в Чехия, Тодорова 35-a 12 март 2021 | 19:57 Прочетена 216 0



копирано

Норвежката Тирил Екхоф записа своята 11-а индивидуална победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в спринта на 7.5 километра в Нове Место на Мораве (Чехия). Световната шампионка в дисциплината премина дистанцията за 18:11.1 минути, с което остана на 6.1 секунди пред Денизе Херман (Германия). За разлика от бившата ски-бегачка, която бе с перфектна стрелба, Екхоф завъртя 150 наказателни метра в стрелбата си от положение прав, но невероятно ски-бягане донесе успеха. Тройката в днешния ден затвори Доротея Вирер (Италия), която също свали всичките си десет мишени, но остана на 10.5 секунди зад Екхоф. Your Top 3 of the women's sprint in Nove Mesto na Morave



@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

@DeniseHerrmann_ @skiverband

Dorothea Wierer @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/XpoS63EBqz — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021 От българките единствено Милена Тодорова попадна сред първите 60 в днешния ден и така си заслужи правото да стартира в утрешното преследване на 10 километра. Тя завърши на 35-а позиция с изоставане от 1:28.9 минути спрямо Екхоф, след като допусна две грешки в своята втора стрелба. Другите две родни представителки Даниела Кадева и Мария Здравкова останаха съответно 93-а и 98-а с по три пропуска. It's looking more and more like this will be the sixth sprint victory in succession for @TirilEckhoff https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/grNXHgIvEU — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2021 С днешната си шеста победа за сезона в дисциплината спринт, Екхоф си подпечата малкия кристален глобус, като с 414 точки тя е недостижима на върха в класирането. Втора с пасив от 112 пункта е нейната сънародничка Марте Олсбу Рьозеланд, която днес остана 14-а с две грешки и изоставане от 46.7 секунди спрямо Екхоф. Трета в класирането за малкия глобус е седмата от днес Хана Йоберг (Швеция), която изостава с шест точки от Рьозеланд в спора за второто място. В генералното класиране начело с 983 пункта отново е Екхоф, следвана на 103 от Рьозеланд и 165 от Хана Йоберг. Утре в Нове Место на Мораве предстоят преследвания за мъже и жени, а в неделя ще се проведат и последните за сезона смесени щафети.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 216 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1