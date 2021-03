Ново признание за Бруно Фернандеш

Голямата звезда на Манчестър Юнайтед в последната година - Бруно Фернандеш спечели наградата за “Играч на годината” на организацията на футболните привърженици в Англия. Той пребори конкуренцията на още петима номинирани - Сон Хюн-Мин, Джак Грийлиш, Кевин де Бройне, Джейми Варди и Мохамед Салах.

Фернандеш премина при “червените дяволи” в края на януари миналата година и от тогава впечатлява с изявите си. Само от началото на настоящата кампания португалецът е записал на сметката си 23 гола и 14 асистенции в 42 мача във всички турнири.

Bruno is the first Manchester United player to win the #FSAawards Men's Player of the Year, and even had time to say a quick 'thank-you' pic.twitter.com/HbEe49EUMy

Легендата на Арсенал Йън Райт спечели наградата за най-добър анализатор за годината, а нидерландката Вивиан Миедема, която играе за Арсенал, спечели наградата за “Играч на годината” при жените.

So @ArsenalWFC's Dutch forward @VivianneMiedema becomes the first player to win back-to-back Player of the Year awards at the #FSAawards. She even found time to send us a quick thank-you... pic.twitter.com/LBrEtc7s3M