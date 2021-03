Маркес получи разрешение да кара мотоциклет

Шесткратният световен шампион в клас MotoGP Марк Маркес получи зелена светлина от своите доктори отново да подкара мотоциклет, след контузията, която го извади от почти целия сезон 2020.

Пилотът на Repsol Honda счупи своята дясна раменна кост по време на откриващата кампанията Гран При на Испания на „Херес“, след което трябваше да се подложи на три операции за нейното възстановяване. Последната и най-тежка от тях бе през месец декември, след което се очакваше испанецът да има нужда от поне шест месеца до сядането си върху мотоциклет. Днес обаче стана ясно, че този период е драстично скъсен и на теория той ще може да участва в Гран При на Катар в края на месеца.

Very happy and grateful to the entire medical team led by Doctors Samuel Antuña and Ignacio Roger de Oña. After the last medical check we can intensify the recovery and gradually returning to competitive racing! #MM93 pic.twitter.com/GBV6DNwJON