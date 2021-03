Баскетбол Цяла галактика от суперзвезди в разширения състав на САЩ за Олимпиадата 12 март 2021 | 15:40 - Обновена Прочетена 318 0



USA Basketball announces the 57 finalists for the U.S. men’s Olympic team: pic.twitter.com/uu7ZbULVU5 — David Aldridge (@davidaldridgedc) March 11, 2021 За тази цел Попович вече е заложил на цели 57 имена, от които ще може да избира, за да изгради състава си за летния турнир. В списъка от играчи личат някои от най-големите звезди в НБА като ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант, Стеф Къри, Джеймс Хардън, Кауай Ленърд и още, и още. Ето всички селектирани баскетболисти, които имат възможност да получат право за участие на Игрите в Токио това лято:



Бам Адебайо (Маями Хийт)

ЛаМаркъс Олдридж (Сан Антонио Спърс)

Харисън Барнс (Сакраменто Кингс)

Брадли Бийл (Вашингтон Уизърдс).

Девин Букър (Финикс Сънс)

Малкълм Брогдън (Индиана Пейсърс)

Джейлън Браун (Бостън Селтикс)

Джими Бътлър (Маями Хийт)

Майк Конли (Юта Джаз)

Стеф Къри (Голдън Стейт Уориърс)

Антъни Дейвис (Лос Анджелис Лейкърс)

ДеМар ДеРоузън (Сан Антонио Спърс)

Андре Дръмънд (Кливланд Кавалиръс)

Кевин Дюрант (Бруклин Нетс)

Пол Джордж (Лос Анджелис Клипърс)

Дреймънд Грийн (Голдън Стейт Уориърс)

Джеймс Хардън (Бруклин Нетс)

Монтрез Херъл (Лос Анджелис Лейкърс)

Джо Харис (Бруклин Нетс)

Тобайъс Харис (Филаделфия Севънти Сиксърс)

Гордън Хейуърд (Шарлът Хорнетс)

Дуайт Хауърд (Филаделфия Севънти Сиксърс)

Брандън Инграм (Ню Орлиънс Пеликанс)

Кайри Ървинг (Бруклин Нетс)

ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс)

Кайл Кузма (Лос Анджелис Лейкърс)

Кауай Ленърд (Лос Анджелис Клипърс)

Деймиън Лилард (Портланд Трейл Блейзърс)

Брук Лопез (Милуоки Бъкс)

Кевин Лав (Кливланд Кавалиърс)

Кайл Лаури (Торонто Раптърс)

Джавейл МакГий (Кливланд Кавалиърс)

Крис Мидълтън (Милуоки Бъкс)

Виктор Оладипо (Хюстън Рокетс)

Крис Пол (Финикс Сънс)

Мейсън Плъмлий (Детройт Пистънс)

Кемба Уокър (Бостън Селтикс)

Дерик Уайт (Сан Антонио Спърс)

Ръсел Уестбрук (Вашингтон Уизърдс)

Джарет Алън (Кливланд Кавалиърс)

Ерик Гордън (Хюстън Рокетс)

Джеръми Грант (Детройт Пистънс)

Блейк Грифин (Бруклин Нетс)

Джрю Холидей (Милуоки Бъкс)

ДиАндре Джордан (Бруклин Нетс)

Зак ЛаВийн (Чикаго Булс)

Джулиъс Рандъл (Ню Йорк Никс)

Дънкан Робинсън (Маями Хийт)

Мичъл Робинсън ( Ню Йорк Никс)

Фред ВанФлийт (Торонто Раптърс)

Джон Уол (Хюстън Рокетс)

Зайън Уилямсън (Ню Орлиънс Пеликанс)

Крисчън Ууд (Хюстън Рокетс)

Трей Йънг (Атланта Хоукс).

