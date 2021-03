Скандалният Ленърд мина тънко след проявата на антисемитизъм

Баскетболистът на Маями Хийт Майърс Ленърд бе наказан с отстраняване от отбора в рамките на една седмица и глобен с 50 хиляди долара заради проява на антисемитизъм, съобщи НБА. 29-годишният играч изрече недопустима обида спрямо еврейската общност по време на гейминг лайв стрийм, като по-късно се извини и уточни, че не е разбрал какво точно е значела думата "kike".

"Коментарът на Ленърд е непростим и болезнен. Подобни неща нямат място нито в НБА, нито в нашето общество", каза комисионерът на Лигата Адам Силвър.

