Голямата надежда на Байерн (Мюнхен) получи разрешение да играе за Германия

ФИФА одобри молбата на тийнейджъра Джамал Мусиала да играе за националния отбор на Германия, а не за този на Англия. 18-годишният талант от Байерн Мюнхен пожела да играе за Бундестима миналия месец и вече може да бъде повикан за предстоящите мачове на тима в световните квалификации, които започват този месец.

Jamal Musiala has officially been given clearance from FIFA to change his allegiance from England to Germany. Joachim Löw is now free to call Musiala up to his squad [Sky] pic.twitter.com/ot3AZQZkFm