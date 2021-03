Артуро Видал претърпя операция на лявото коляно

Операцията в института "Хуманитас" в Роцано е преминала напълно успешно, похвалиха се от Интер.



33-годишният чилиец ще напусне болницата още този следобед и до няколко дни ще започне рехабилитация. От Интер не посочват кога очакват халфът да се върне в игра.



През настоящия сезон Видал записа 30 мача за Интер във всички турнири с 2 гола и 2 асистенции.

