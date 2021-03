НБА Пи Джей Тъкър пред раздяла с Хюстън Рокетс 12 март 2021 | 11:39 Прочетена 286 0



35-годишният Тъкър отказа да играе в двубоя със Сакраменто Кингс тази нощ, който Хюстън загуби със 105:125 и допусна 14-а поредна загуба. Баскетболистът и агентът му вече са говорили с генералния мениджър на "ракетите" Рафаел Стоун, като се е стигнало до решение, че за всички страни ще бъде най-добре, ако Тъкър напусне отбора до 25 март, когато затваря трансферния прозорец.

It has been a great ride. Good luck on your next chapter, PJ Tucker pic.twitter.com/IxQl4VfG4Q — Rockets Nation (@RocketsNationCP) March 12, 2021 Тъкър, който се слави като един от най-поливалентните играчи в защита в НБА, записва рекордно ниските от новобранския си сезон насам 4,4 точки и 4,6 борби средно на мач през този сезон. #Rockets fall to the Kings 125-105



It has been a great ride. Good luck on your next chapter, PJ Tucker pic.twitter.com/IxQl4VfG4Q — Rockets Nation (@RocketsNationCP) March 12, 2021 Тъкър, който се слави като един от най-поливалентните играчи в защита в НБА, записва рекордно ниските от новобранския си сезон насам 4,4 точки и 4,6 борби средно на мач през този сезон. #Rockets fall to the Kings 125-105

After the game Head Coach Stephen Silas talked the status of PJ Tucker pic.twitter.com/vrDEJpNcoL — AT&T SportsNet SW (@ATTSportsNetSW) March 12, 2021



