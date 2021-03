Франция ПСЖ се насочва към Меси и Роналдо, ако загуби Мбапе 12 март 2021 | 11:43 - Обновена Прочетена 1046 0



копирано





Шампионът на Франция има желание да привлече Роналдо още от 2015 г. Тогава той избра да остане в



Спортният директор на ПСЖ Леонардо бе попитан дали клубът може да привбече някой от двамата. "ПСЖ следи всеки голям играч. Когато подобни играчи се свързват с клуба, това е нещо положително. Въпреки това, ние не преговаряме за привличането на някой от тези двамата", бе отговорът му.



If they can't get #Messi, PSG are open to going for Cristiano Ronaldo this summer https://t.co/pD6V8Q33kB pic.twitter.com/5AjmOMbbTc — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 12, 2021

В момента желанието на парижани е да подпишат нов договор с Мбапе. След това ръководството ще мисли за Меси, който ще е трансферна цел през лятото. Не е ясно обаче дали клубът може да си позволи финансово да има в отбора си аржентинската звезда, докато плаща колосалните заплати на Мбапе и Пари Сен Жермен ще се опита да привлече Лионел Меси или Кристиано Роналдо , ако Килиан Мбапе реши да напусне клуба, твърди "Паризиен". Френската звезда има договор до 2022 г. и обмисля дали да остане в Париж, като скоро се очаква решението му. Ако реши да не подписва нов договор, ПСЖ най-вероятно ще го продаде през лятото.Шампионът на Франция има желание да привлече Роналдо още от 2015 г. Тогава той избра да остане в Реал Мадрид . Меси пък е с изтичащ договор и възможността да премине в друг клуб е повече от реална.Спортният директор на ПСЖ Леонардо бе попитан дали клубът може да привбече някой от двамата. "ПСЖ следи всеки голям играч. Когато подобни играчи се свързват с клуба, това е нещо положително. Въпреки това, ние не преговаряме за привличането на някой от тези двамата", бе отговорът му.В момента желанието на парижани е да подпишат нов договор с Мбапе. След това ръководството ще мисли за Меси, който ще е трансферна цел през лятото. Не е ясно обаче дали клубът може да си позволи финансово да има в отбора си аржентинската звезда, докато плаща колосалните заплати на Мбапе и Неймар

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1046 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1