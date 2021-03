Испания Рамос: Мога да играя още пет години на най-високо ниво 12 март 2021 | 10:45 - Обновена Прочетена 1226 0



Вчера Рамос говори във връзка нов документален филм за него. Очакваше се той да даде повече информация относно договора, но той каза, че по този въпрос няма нищо ново, но допълни и някои неща, които намекват, че не е очарован от действията на ръководството.



@SergioRamos: “All I’m thinking about is playing again and winning trophies this season.”#HalaMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadriden) March 11, 2021

"Не можеш да зарадваш всички, но има едно нещо, което не може да се изтрие: всичко, което си спечелил. Единственото, което ме притеснява, е, че те знаят, че съм истински и съм оставил душата си за емблемата на Реал.



Винаги съм се борил за себе си и винаги съм казвал истината. Аз съм честен, скромен и работещ много. Това е основата, на която един играч трябва да бъде оценяван. Мога да играя още пет години на най-високо ниво. Ако нямам тежки контузии, манталитетът ми ще ми помогне. Имам идея да играя на световното първенство в Мексико през 2026 г. Бих станал първият футболист, който участва на шест световни първенства", сподели Рамос.



"Причина за много от въпросите и несигурността е информация, която излиза. Бях малко контузен, но не беше нещо сериозно. За щастие, не съм имал много контузии по време на кариера ми. Най-накрая съм отново с отбора и се надявам, че ще мога да помогна в последната част от сезона", допълни той.



Sergio Ramos has offered Messi a place to live if he leaves Barcelona for Real Madrid pic.twitter.com/SvMBhQ5KhK — ESPN FC (@ESPNFC) March 12, 2021

Бранителят коментира и бъдещето на звездата на



Капитанът на "белите" говори и за евентулните бъдещи трансфери на Реал, като сподели, че привличането на



