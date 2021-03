Баскетбол Отново и отново: Барселона изпепели Реал Мадрид за четвърти пореден път 12 март 2021 | 00:27 - Обновена Прочетена 44 0



.@FCBbasket leaves rival territory with the dub! pic.twitter.com/B6K70VWjKB — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 11, 2021 Барселона запазва лидерската си позиция в класирането и увеличава актива си на 21 победи и 8 загуби за сезона. Реал Мадрид пък остава на седмата позиция и продължава да води битка за класиране към плейофите в този толкова равностоен и интригуващ сезон. Съставът на Пабло Ласо е с актив от 17 победи и 12 загуби, с един успех повече от осмия Зенит, който е с 16-11, но разполага и с два мача по-малко от испанския гранд.



What a finish from @PierreOriola through traffic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cf6N72pf23 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 11, 2021 Двубоят започна с ранно преимущество в полза на Барселона, който даде начало на събитията със серия от 10:3. Пабло Ласо и компания не се впечатлиха и чрез младия Карлос Алосен Реал изравни резултата. Гостите от Каталуния все пак взеха преднина след първите 10 минути, повеждайки с пет точки при 24:19. Втората четвърт също бе доста равностойна, като двата тима отново се захапаха здраво. Реал отново грабна аванса за момент, но Барса нанесе моментален отговор и отново водеше на голямата почивка - 41:38. Барселона продължава да е властелинът на баскетболното Ел Класико през настоящия сезон, след като спечели битката с Реал Мадрид за четвърти пореден път. Момчетата на старши треньора Шарунас Ясикевичус надиграха съперника си с крайното 81:76 (24:19, 17:19, 16:16, 24:22) в среща от 29-ия кръг на най-силния клубен европейски турнир, проведена в мадридската зала "УиЗинк Сентър". По-рано през сезона каталунците нанесоха поражения на вечния си враг в ответния мач в Евролигата, в испанската Лига Ендеса и на финала за Купата на Испания. Реал все пак има един успех над Барса, но той дойде в началото на сезона във финала за Суперкупата на Испания.Барселона запазва лидерската си позиция в класирането и увеличава актива си на 21 победи и 8 загуби за сезона. Реал Мадрид пък остава на седмата позиция и продължава да води битка за класиране към плейофите в този толкова равностоен и интригуващ сезон. Съставът на Пабло Ласо е с актив от 17 победи и 12 загуби, с един успех повече от осмия Зенит, който е с 16-11, но разполага и с два мача по-малко от испанския гранд. Класическият дуел от тежка категория между двата испански гранда се пренесе и във второто полувреме. Барса задържа крехката си триточкова преднина, но Реал отговори в началото на последната четвърт и най-сетне поведе с повече от една точка, както беше досега - 59:63. Нито един от двата отбора обаче не успя да си направи живота по-лесен и да се измъкне в резултата с по-комфортна преднина. Барселона обаче показа повече аргументи в ключовите минути от срещата и триумфира след страхотни изяви на лидерите си Никола Миротич и Пиер Ориола - 81:76 в полза на "лос кулес". Пиер Ориола бе най-резултатен за Барселона с 18 точки и 6 борби, Никола Миротичи добави 13 точки, 5 борби и 5 асистенции, а Кайл Курич и Ник Калатес се разписаха с по 11 точки.



От другата страна Габриел Дек изнесе много силен мач и приключи със 17 точки, Валтер Тавареш бе на обичайното ниво с 16 точки и 11 борби, а Алберто Абалде наниза 11 точки, но пропусна ключови стрелби в последните минути.

