Цървена звезда спечели дербито на дъното в Евролигата

Цървена звезда победи с 92:81 (8:15, 26:23, 28:22, 30:21) Химки у дома в мач от 29-я кръг на Евролигата.

Въпреки успеха, сръбският гранд заема предпоследното място в класирането с баланс 8-21, а Химки е залепен за дъното с баланс 3-25.

Player of the game vs @Khimkibasket in 29th round @EuroLeague



@mrjloyd



22 pts, 4 reb, 6 ast, 27 pir