Баскетбол ЦСКА Москва се издъни у дома (видео) 11 март 2021 | 21:22 Прочетена 78 0



ЦСКА Москва загуби със 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14) от Олимпия Милано у дома в мач от 29-я кръг на Евролигата. Руският гранд заема трета позиция с баланс 18-10, а Армани е на второ място с 19 победи и 10 загуби в сметката си. It's a 2-1 but that doesn't matter if you're @SirHines



What a BLOCK #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hnekqE5pfN — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 11, 2021 Срещата започна ударно за гостите от Милано, които си осигуриха преднина от 20 точки (30:10) само след 10 минути игра. До почивката домакините намалиха изоставането си до 10 точки (37:47). В третата част нещата на игрището изглеждаха равностойни, но въпреки това италианският тим добави още 2 точки аванс и преди решителната четвърт излезе на паркета с 12 точки повече от своя съперник (70:55). В заключителните минути ЦСКА се събуди, но добрата игра в края беше недостатъчна за пълен обрат. OH MY @SirHines



One of the blocks of the season!! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/y5WqV2fCWr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 11, 2021 Кевин Пънтър вкара 32 точки за Олимпия Милано, Шавон Шийлдс наниза 14, а 12 добави Зак ЛъДей. За ЦСКА Майк Джеймс завърши с 21 точки, а Торнике Шенгелия записа дабъл – дабъл – 20 точки и 10 борби.



Снимка: euroleague.net

