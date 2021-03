Федерер изпусна мачбол и изхвърча от Доха още на 1/4-финалите

20-кратният победител в турнири от "Големия шлем" Роджър Федерер не успя да се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) с награден фонд 788 хиляди долара. Швейцарецът загуби на четвъртфиналите от грузинеца Николоз Басилашвили с 6:3, 1:6, 5:7 за 1:52 часа игра.

Nikoloz Basilashvili is semi-final bound in Doha.



He saves a match point & defeats Roger Federer 3-6, 6-1, 7-5. pic.twitter.com/M6xqHVeKnV