Французин спечели втория спринт от СК по биатлон в Нове Место, Синапов 44-ти

За втора поредна седмица представител на отбора на Франция спечели мъжкия спринт на 10 километра от Световната купа по биатлон в Нове Место на Мораве (Чехия). Congratulations to @quentinfillon who gets his first-ever sprint victory - well done! Fantastic performance. https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/jarZNlccaP — IBU World Cup (@IBU_WC) March 11, 2021 След като Симон Дестьо триумфира през миналата седмица, днес това стори Кентан Фийон Майе, който премина дистанцията за 22:07.2 минути и не допусна нито една грешка при двете си стрелби. На втора позиция се нареди победителят от неделното преследване на 12.5 километра Тарей Бьо (Норвегия), който също бе безгрешен на огневия рубеж. Носителят на големия кристален глобус за 2011 година обаче бе по-бавен по трасето и завърши на 11.3 секунди зад победителя. На трето място, също без наказателни обиколки, се класира италианецът Лукас Хофер, който остана на 14.8 секунди зад Фийон Майе. What a performance by @quentinfillon - perfect on the range, fast on the tracks: that could be his second win of the season! @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/uSOU6bF2xl — IBU World Cup (@IBU_WC) March 11, 2021 От българите най-добре днес се представи Антон Синапов, който завърши на 44-то място с изоставане от 1:44.3 минути, като допусна една грешка при своята стрелба от положение прав. Синапов е единственият българин, който си заслужи правото да стартира в съботното преследване, след като Димитър Герджиков и Владимир Илиев останаха съответно 81-ви и 82-ри с по три и пет пропуска. Благой Тодев пък дори не завърши дистанцията, като той спря малко след своята втора стрелба по все още неизвестни причини. Your Top 3 of the men's sprint in Nove Mesto Na Morave!



@hoferluki @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/irbUpjctSa — IBU World Cup (@IBU_WC) March 11, 2021 В генералното класиране за Световната купа, лидер след днешното състезание с 987 точки продължава да е Йоханес Тингес Бьо (Норвегия), който днес завърши девети с две грешки и пасив от 37.0 секунди спрямо първото място. Втори в битката за големия кристален глобус остава петият от днес Стурла Холм Легрейд (Норвегия), който има 962 пункта, а тройката с 817 затваря по-големият от братята Бьо. В дисциплината спринт начел с 359 точки отново е Йоханес Тингес Бьо, който води с 46 пред Легрейд, а трети с пасив от 52 е Йоханес Дале (Норвегия), който днес завърши осми. Утре в Нове Место на Мораве ще се проведе и спринтът за жени, а в събота са предвидени преследвания и в двата пола. В неделя пък трябва да се проведат последните за сезона смесени щафети.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

