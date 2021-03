Мугуруса обърна третата поставена в Дубай

Гарбине Мугуруса се класира за полуфиналите на силния турнир по тенис за жени на твърда настилка в Дубай с награден фонд 1.84 милион долара. Испанката елиминира третата поставена Арина Сабаленка от Беларус след успех в три сета - 3:6, 6:3, 6:2 за 1:53 часа игра.

