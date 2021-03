Италия Малдини: Милан все още кара играчите от цял свят да мечтаят 11 март 2021 | 17:11 - Обновена Прочетена 359 0



“В нито един момент не съм си мислел, че клубът ще загине или изчезне. Всички са наясно с трудностите в последните години на ерата на Силвио Берлускони, както и с тези, свързани с периода на китайските собственици през 2017-а. “Елиът” поеха властта именно заради въпросните трудности. Когато стана ясно, че те могат да станат собственици на Милан, Леонардо се свърза с мен през лятото на 2018-а. Откакто прекратих футболната си кариера през 2009-а, клубът успя да спечели Скудетото веднъж и на няколко пъти игра в Шампионската лига. Maldini to So Foot: “At no time did I think that this club could die or that it could disappear. The difficulties of the last years of the Berlusconi era or those linked to the transfer of ownership to the Chinese in 2017 are known to everyone.”https://t.co/JpaDIl09BQ — Milan Eye (@MilanEye) March 11, 2021 От 2009-а нататък имаше много голяма смяна на поколенията, особено от 2011-а до 2012-а, когато редица играчи в клуба прекратиха кариерите си или напуснаха. Ако не вземеш предвид бъдещето при смяна на поколенията, тогава трудно ще постигнеш спортни резултати. Тези, които пристигнаха веднага след това, не се представиха така, както трябваше. Може би идеята е била те да поддължат нивото на Милан, но за съжаление това не се случи. Трябва непрестанно да планираш. След това имаше много скъпа трансферна кампания при китайските собственици, но всичко приключи за 18 месеца. Това, което прави даден клуб голям, несъмнено е стабилността. Трябва да призная, че в последните години на Берлускони, както и в периода на китайците, такава стабилност нямаше. Paolo Maldini has given a long interview to @sofoot...



#ACMilan's change of strategy

The new 'virtuous' project

Path back to being competitive

Convincing players and Ibra's impact https://t.co/tjtIN4txr8 #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) March 11, 2021 Никога не съм смятал, че задължително трябва да се завърна в клуба. Нито съм считал, че е задължително хората от клуба да ме потърсят. Играех до 2009-а, а след това пробвах други неща, защото животът ми даде нови преживявания, някои от тях много далечни от футбола. Затова не приемах това преживяване за необходимо. Разбира се, че Милан винаги ще бъде моята страст, също както и футболът. Ако имаше шанс, аз исках да го оправдая. Желаех да изиграя важна роля, уважавайки миналото ми в този клуб. Обадиха ми се още когато той беше собственост на китайците, но тогава не се виждах непременно в ролята на директор. Maldini: “I was called when the club was under the Chinese ownership and I did not necessarily have in mind to have an operational role inside the club.” — Milan Eye (@MilanEye) March 11, 2021 Когато разполагаш с по-малко време, отколкото в началото на периода на Берлускони например, нямаш голям избор - трябва да бъдеш креативен. Бях потърсен от Леонардо и двамата имахме различна визия за това какъв трябва да бъде отборът. През първата година направихме важни инвестиции, въпреки че при калкулирането на приходите и разходите, това не беше прекалено много за клуб като Милан. След напускането на Леонардо, заради финансовата ситуация трябваше да сме по-пестеливи при трансферите. Така решихме да пробваме с млади играчи, за да разполагаме с по-млад и по-конкурентоспособен отбор. Разбира се, хората, които избрах да ми помагат (Звонимир Бобан и Рики Масара - б.р.), знаеха, че да работиш в Милан означава да уважаваш нашата история. Maldini: “I must say that today we have found this balance. Milan have lowered the average age of players, it is the youngest team in Italy, one of the youngest teams in Europe. The road has been drawn.” — Milan Eye (@MilanEye) March 11, 2021 Не може да изградим проект, който да няма за цел да е успешен в краткосрочен план. Така че предизвикателството беше отново да станем конкурентоспособни и да сме финансово изряден клуб. Мога да кажа, че в момента сме намерили баланса. Милан намали средната възраст на футболистите и е най- младият отбор в Италия, както и един от най-младите в Европа. Пътят беше начертан. Във всичко това беше нужно да не купуваме единствено млади играчи, а да бъдем внимателни и да привлечем също така опитни футболисти, които да водят по-младите. Това е фундаментално. Maldini: “Of course we are looking to the future, but the past, which we must respect, matters. When your name is Milan, and you call a player, you are one of the three most successful clubs in the world. We must always remember this.” — Milan Eye (@MilanEye) March 11, 2021 Голям съм късметлия. Аз съм уважаван и успешен бивш играч. Също така имам шанса да работя в Милан. Повярвайте ми, клубът не се е класирал за Шампионската лига от осем години, но когато Милан им се обади, играчите по цял свят започват да мечтаят. Разбира се, гледаме към бъдещето, но миналото, което трябва да уважаваме, също е от значение. Когато се казваш Милан и се обадиш на даден футболист, ти си един от трите най-успешни клуба в света. Винаги трябва да го помним”, коментира Малдини. Техническият директор на Милан Паоло Малдини даде обширно интервю пред So Foot, в което обсъди трудностите на клуба през последните няколко години, своето завръщане на “ Джузепе Меаца ” като ръководител и настоящата стратегия на “росонерите”.“В нито един момент не съм си мислел, че клубът ще загине или изчезне. Така че предизвикателството беше отново да станем конкурентоспособни и да сме финансово изряден клуб. Мога да кажа, че в момента сме намерили баланса. Милан намали средната възраст на футболистите и е най- младият отбор в Италия, както и един от най-младите в Европа. Пътят беше начертан. Във всичко това беше нужно да не купуваме единствено млади играчи, а да бъдем внимателни и да привлечем също така опитни футболисти, които да водят по-младите. Това е фундаментално.Голям съм късметлия. Аз съм уважаван и успешен бивш играч. Също така имам шанса да работя в Милан. Повярвайте ми, клубът не се е класирал за Шампионската лига от осем години, но когато Милан им се обади, играчите по цял свят започват да мечтаят. Разбира се, гледаме към бъдещето, но миналото, което трябва да уважаваме, също е от значение. Когато се казваш Милан и се обадиш на даден футболист, ти си един от трите най-успешни клуба в света. Винаги трябва да го помним", коментира Малдини.

